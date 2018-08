Franta anunta ca are 840 de poduri in pericol de prabusire. La noi, in schimb, toate sunt in regula

In contextul tragediei provocate de prabusirea unui segment suspendat al unei autostrazi din Italia , Elisabeth Borne, ministrul francez al Transporturilor, a declarat saptamana trecuta ca "intretinerea (podurilor) este o prioritate" a Guvernului.Potrivit raportului, publicat duminica de Journal du Dimanche, din cele 12.000 de poduri intretinute de autoritatile centrale, o treime necesita reparatii, iar in cazul a aproximativ 840 de poduri exista "riscul prabusirii" in anii urmatori.Raportul nu include si informatii cu privire la miile de poduri din Franta care sunt intretinute de autoritatile locale sau de companii private.In Romania , pe de alta parte, unde exista 4.250 de poduri in reteaua de Drumuri Nationale, autoritatile anunta ca niciunul dintre acestea nu se afla in pericol de prabusire.