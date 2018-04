Pana pe 28 iunie sunt programate greve pentru doua zile din cinci impotriva schimbarilor propuse de Macron pentru reteaua franceza de transport feroviar - SNCF. Este cea mai mai mare actiune industriala impotriva presedintelui francez de cand si-a inceput mandatul anul trecut.Guvernul a insistat ca isi va mentine pozitia. Ministrul Economiei, Bruno Le Maire, a declarat: "Abilitatea noastra de a ne mentine cu fermitate dorinta de a transforma SNCF va fi decisiva pentru imaginea noastra internationala".Prim-ministrul, Edouard Philippe, a avertizat ca va urma o perioada dificila in disputa dintre Macron si sindicate iar liderul de stanga Jean-Luc Melenchon a precizat ca tara este martora la "inceputul unei lupte pentru putere in societate cum nu a mai vazut pana acum".Miercuri, aproape jumatate din personalul care lucreaza in domeniul transporturilor si majoritatea mecanicilor de pe trenuri erau asteptati sa isi paraseasca posturile. Doar foarte putine trenuri regionale si locale au circulat in timp ce doar unul din sapte trenuri de mare viteza si-a parcurs traseul. Trenurile internationale catre Spania si Italia nu au circulat, dar trei din patru trenuri Eurostar catre Londa au functionat normal.Sectorul transporturilor reprezinta o problema politica riscanta in Franta. In timpul campaniei, Macron nu a propus remanierea sistemului de transporturi, avand o politica favorabila liberalizarii mediului de afaceri. Dar propunerile sale de a limita drepturile speciale de angajare ale muncitorilor din transporturi si de a lista la bursa SNCF sunt controversate. ...citeste mai departe despre " Franta e paralizata de grevele transportatorilor, dar Macron si guvernul nu dau inapoi " pe Ziare.com