"Dreptul de a protesta este un drept fundamental", a declarat purtatorul de cuvant, potrivit unui comunicat.Intrebat daca ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian va efectua in aceasta saptamana vizita planificata la Teheran, purtatorul de cuvant a declarat ca nu detine deocamdata nicio informatie referitoare la acest subiect.In total, 21 de persoane, dintre care 16 manifestanti, au fost ucise in ultimele cinci zile, de la declansarea protestelor impotriva dificultatilor economice si a puterii din Iran. Manifestatiile au inceput la Machhad (nord-est) si s-au raspandit rapid in intreaga tara. Sute de persoane au fost arestate, in timpul miscarilor de strada.Citeste si:Protestele din Iran anunta o noua Primavara persana? Manifestantii lovesc parca fara nicio teamaA cincea zi de proteste in Iran: Zeci de oameni si un politist au fost ucisi in timpul violentelorIsraelul incurajeaza protestele din Iran si acuza Europa ca priveste in tacere cum tinerii sunt batuti pe straziTrump ataca din nou regimul de la Teheran: Marele popor iranian este reprimat de multi ani. Este timpul pentru o schimbare ...citeste mai departe despre " Franta este ingrijorata de represaliile din Iran: Dreptul de a protesta este fundamental " pe Ziare.com