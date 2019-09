Franta este mai preocupata de incetinirea economica a Germaniei decat de Brexit

Valoarea schimburilor comerciale ale Frantei cu Germania este tripla fata de cea cu Marea Britanie, astfel ca politicienii francezi devin tot mai ingrijorati in timp ce omologii lor germani ezita asupra masurilor care sa indeparteze Germania de pragul recesiunii."Suntem mult mai preocupati de Germania decat de Brexit. Pentru ca suntem expusi mult mai mult fata de Germania", explica un oficial din Ministerul francez de Finante.La reuniunea de joi a ministrilor economiei si finantelor francez si german, Parisul va astepta - dar fara sa spere prea mult - semne care sa arate ca Berlinul incearca sa faca mai mult pentru o redresare a economiei. "Este important sa se actioneze preventiv inainte sa fie prea tarziu si nu sa se reactioneze abia dupa ce criza s-a declansat", avertizeaza o alta sursa din Ministerul francez de Finante.Guvernul francez a lansat anul acesta un pachet de facilitati in valoare de peste 10 miliarde de euro, constand in reduceri de taxe si scheme de bonusuri pentru lucratorii cei mai nevoiasi si pensionari. Aceste masuri au fost menite in special sa calmeze protestele "vestelor galbene", insa acum, prin cresterea cheltuielilor, ele par sa ajute si la compensarea efectelor negative ale unei incetiniri economice de genul celei observate in Germania. "Germanii au marja de manevra in cadrul regulilor (fiscale ale) UE si in cadrul propriilor lor reguli. Exista spatiu pentru stimulente fiscale", considera Olivier Garnier, director general pentru politica economica la Banque de France.Deocamdata, in pofida incetinirii economiei germane, economia franceza isi mentine cursul si cresterea ei pentru acest an este prognozata la 1,4%, procent mai mult decat dublu fata de cel de 0,6% al Germaniei. Pentru anul viitor prognoza de crestere economica a Frantei este de 1,3%, dar evolutia depinde partial de realizarea prognozei cresterii economice de 0,9% in cazul Germaniei.Unii economisti francezi remarca faptul ca incetinirea economiei germane pare sa se concentreze in sectorul auto. Iar acesta este sectorul fata de care marile companii franceze sunt cel mai mult expuse, noteaza economistul Stephen Colliac, din cadrul societatii financiare Euler Hermes. De exemplu, cel mai mare client al companiei franceze Faurecia, produc ...citeste mai departe despre " Franta este mai preocupata de incetinirea economica a Germaniei decat de Brexit " pe Ziare.com