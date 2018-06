Franta limiteaza la 80 km/ora viteza pe drumurile secundare

Cu doua saptamani inainte de termenul limita, decretul de punere in aplicare a fost publicat duminica in Jurnalul Oficial, informeaza France Presse.Aceasta limita de viteza se va aplica pe drumurile secundare cu dublu sens fara separator central, care reprezinta 40% din reteaua rutiera din Franta.Anuntata la 9 ianuarie ca parte a unui plan guvernamental vizand reducerea numarului de decese in urma accidentelor rutiere, masura a starnit de atunci proteste din partea asociatiilor de automobilisti si motociclisti, carora li s-au alaturat parlamentari si chiar ministri. Intr-un studiu publicat in aprilie, 76% dintre francezi s-au declarat impotriva masurii.Constient de vacarmul pe care il va crea, prim-ministrul Edouard Philippe s-a declarat intotdeauna gata sa-si asume instituirea acestei masuri nepopulare, care va permite, potrivit lui, sa salveze 300 pana la 400 de vieti pe an."Reducerea numarului de morti si raniti pe drumurile franceze este o chestiune reala de politica publica", a repetat el la 18 mai.O "clauza de rendez-vous" este stabilita pentru 1 iulie 2020. "Daca rezultatele nu sunt conform asteptarilor noastre, (...) guvernul isi va asuma responsabilitatile", a asigurat Edouard Philippe.Sursa de vesnice certuri, aceasta masura vizeaza reducerea mortalitatii in evenimente rutiere care, dupa o scadere istorica in 2013 (3.427 morti), a urmat cu tendinta ascendenta intre 2014 si 2016. Aceasta tendinta s-a inversat in 2017 (3.684 de morti, -1,4% fata de anul 2016).Presedinta Ligii impotriva violentei rutiere din Franta Chantal Perrichon a salutat masura si "curajul" guvernului fata de "lobby-uri si politicieni care au depus atat de multa energie pentru a se opune".Potrivit ei, aceasta dispozitie este in concordanta cu alte masuri majore de siguranta rutiera, cum ar fi introducerea de radare automate (2002) sau centura de siguranta obligatorie (1973), de asemenea decise in pofida opozitiei opiniei publice. ...citeste mai departe despre " Franta limiteaza la 80 km/ora viteza pe drumurile secundare " pe Ziare.com