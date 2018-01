Franta: Mii de oameni s-au imbrancit si batut in supermarketuri ca sa prinda o promotie la Nutella (Video)

Lantul de supermarketuri Intermarche a oferit un discount de 70% pentru un borcan de 950 de grame de Nutella, scazand pretul de la 4,5 euro la 1,4 euro. Potrivit statisticilor, Nutella este unul dintre cele mai cumparate produse din Franta.Politia a intervenit in mai multe centre comerciale, in conditiile in care unii cumparatori s-au implicat in altercatii, intre ei sau cu angajatii supermarketurilor. Un angajat din Metz a fost lovit cu pumnul in ochi de catre unul dintre clienti.In majoritatea supermarketurilor, rafturile cu produse Nutella au fost golite in 10-15 minute. Potrivit retailerilor, joi si vineri a fost vanduta cantitatea de Nutella comercializata in mod normal in trei luni."Sunt ca niste animale. O femeie a fost trasa de par. O doamna in varsta a primit un pumn in cap. O alta persoana avea sange pe maini", a precizat un client.Compania Nutella a transmis ca regreta "consecintele promotiei", precizand ca decizia a fost luata exclusiv de catre lantul de supermarketuri Intermarche. Totodata, Intermarche si-a cerut scuze pentru "evenimente dezagreabile suferite de catre clienti", motivand ca nu se asteptau la un asemenea impact al ofertei.Sophie Chevalier, antropolog francez si specialist in comportamentul cumparatorilor, sustine ca scenele au fost incredibile pentru Franta."Este ceva neobisnuit in Franta, cu exceptia momentelor in care exista o promotie cu adevarat deosebita. In rest, astfel de imagini sunt vazute in tarile in curs de dezvoltare sau care se confrunta cu o criza constanta privind produse alimentare de baza. Ar fi aceeasi reactie in cazul borcanelor cu muraturi? Cu siguranta ca nu. Cred ca situatia poate fi explicata prin natura produsului. Nutella este o placere pura pentru copii si in momentul in care o vinzi la un pret de chilipir este evident ca vei atrage foarte multi clienti", a declarat Chevalier pentru publicatia Le Parisien. ...citeste mai departe despre " Franta: Mii de oameni s-au imbrancit si batut in supermarketuri ca sa prinda o promotie la Nutella (Video) " pe Ziare.com