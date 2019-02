"Daca nu vor exista clarificari privind scopul prelungirii, eu nu vad necesitatea prelungirii, deci depinde de Guvernul britanic sa ofere explicatii daca cer prelungirea", a declarat Bruno Le Maire, citat de agentia de presa Reuters.Premierul Marii Britanii, Theresa May, va propune amanarea scurt timp a iesirii tarii din Uniunea Europeana in cazul in care Camera Comunelor nu va opta pentru aprobarea Acordului sau pentru producerea Brexit fara acord. Theresa May a declarat marti in Camera Comunelor ca a inregistrat "progrese bune" in discutiile cu liderii UE din statiunea egipteana Sharm el-Sheikh. "Stiu ca unii membri ai Camerei Comunelor sunt preocupati ca timpul se scurge, ca exista o stare de incertitudine pentru companii", a afirmat Theresa May, potrivit Sky News.Premierul a precizat ca va propune un nou vot parlamentar pe tema Acordului Brexit pana pe 12 martie. Daca textul va fi respins din nou, pe 13 martie va adresa Camerei Comunelor intrebarea daca prefera iesirea Marii Britanii din UE fara niciun acord.Uniunea Europeana ar avea disponibilitatea de a aproba o amanare scurta a iesirii Marii Britanii din organizatie daca Guvernul de la Londra va cere acest lucru, au transmis unii oficiali europeni. ...citeste mai departe despre " Franta se va opune amanarii Brexit daca Marea Britanie nu ofera un motiv intemeiat " pe Ziare.com