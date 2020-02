Franta si Germania vor construi impreuna noua generatie de tancuri si avioane de lupta europene

Dupa mai multe luni de rivalitati politico-industriale intre Germania si Franta , membrii comisiei pentru buget a Bundestagului si-au dat acordul pentru deblocarea unor credite de 77 de milioane de euro destinate lansarii primei etape majore a proiectului franco-german, caruia i s-a alaturat si Spania Deputatii partidelor ce formeaza marea coalitie condusa de Angela Merkel - conservatorii si social-democratii - au votat pentru, la fel si extrema dreapta. Ecologistii si extrema stanga au votat impotriva.Deblocarea acestei sume va permite finantarea studiilor ce au ca obiectiv constructia pana in 2026 a unui demonstrator tehnologic al avionului de lupta european de noua generatie, denumit New Generation Fighter (NGF).Suma aprobata de Bundestag este mica fata de costul total al proiectului, insa etapa trecuta miercuri este una esentiala, intrucat un vot negativ ar fi riscat sa puna intregul program sub semnul intrebarii.Totusi, conform mai multor surse parlamentare de la Berlin, exista reticente fata de acest proiect. "Il facem pentru ca nu vrem sa deterioram relatiile franco-germane, si este chiar inaintea venirii presedintelui francez Emmanuel Macron weekendul acesta in Germania pentru Conferinta de securitate de la Munchen", a explicat agentiei France Presse inaintea votului raportorul pentru acest proiect al comisiei pentru buget din Bundestag, Rainer Brandl.Ministrul francez al apararii, Florence Parly, pusese anterior presiune asupra parlamentarilor germani. Parisului si Berlinului le revine "responsabilitatea de a construi aceasta Europa a Apararii", a sustinut ea pe 5 februarie la Strasbourg.Alesii germani, care de la inceput s-au temut ca partenerii industriali francezi vor domina prea mult acest proiect, au pus conditii. Ei au cerut astfel ca un alt proiect militar comun franco-german, tancul MGCS (Main Ground Combat System), in care germanii vor avea rolul principal, sa progreseze in acelasi ritm cu cel al avionului de lupta. Cele doua proiecte trebuie sa avanseze "in paralel", se arata intr-o rezolutie votata de asemenea miercuri in Bundestag."Programul avionului de vanatoare, condus de francezi, evolueaza rapid, in timp ce acela al tancului trene ...citeste mai departe despre " Franta si Germania vor construi impreuna noua generatie de tancuri si avioane de lupta europene " pe Ziare.com