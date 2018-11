Aeronava ar urma sa fie data in utilizare in anul 2040 si va inlocui avionul de vanatoare Dassault Rafales al Frantei si modelul german Eurofighter, potrivit Reuters.Ministrul Apararii francez a postat un mesaj pe Twitter prin care a transmis ca acordul incheiat intre cele doua tari include o prezentare a prototipului la mijlocul anului 2019.En juin, France et Allemagne ont decide de mettre au point, ensemble, l'avion de combat du futur. Etape decisive aujourd'hui avec l'accord pour entamer les etudes d'architecture et de conception et le lancement de demonstrateurs (avion et moteur) d'ici mi-2019. Ca avance! - Florence Parly (@florence_parly) November 20, 2018Administratia de la Paris a anuntat in luna iunie ca va prelua initiativa pentru dezvoltarea acestui program.Germania, Franta si Spania au finalizat studii separate in ceea ce priveste urmatoarea generatie de avioane de vanatoare. Administratia de la Madrid ia in considerare aderarea la programul dezvoltat de Germania si Franta, dar poarta discutii si cu Marea Britanie pentru un proiect lansat in luna iulie. ...citeste mai departe despre " Franta si Germania vor construi impreuna urmatoarea generatie de avioane de vanatoare " pe Ziare.com