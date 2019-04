Franta, Spania si Belgia intentioneaza sa forteze iesirea Marii Britanii din UE pe 12 aprilie - surse

Conform unor functionari UE citati de cotidianul britanic The Guardian, Administratia Emmanuel Macron a obtinut sustinerea Spaniei si Belgiei pentru a refuza cererea Guvernului Theresa May de amanare a Brexit. "Probabil vom accepta amanarea cu cel mult cateva saptamani pentru a ne pregati de efectele asupra pietelor financiare", a declarat un diplomat francez de la Uniunea Europeana.Guvernul Theresa May a cerut din nou vineri amanarea Brexit pana pe 30 iunie, pentru a evita iesirea Marii Britanii din UE fara niciun acord pe 12 aprilie. Conform unor surse UE, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ar fi dispus sa acorde amanarea Brexit aproximativ un an, in cadrul unui mecanism numit "extindere flexibila" ("flextindere") care ar permite Marii Britanii sa se retraga din Blocul comunitar imediat dupa o eventuala aprobare si ratificare a Acordului Brexit, respins pana acum de Camera Comunelor.Insa Franta si Austria au semnalat ca nu sunt de acord cu amanarea Brexit. O decizie de amanare poate fi luata in unanimitate de cele 27 de state membre UE.Amelie de Montchalin, secretar de stat in cadrul Ministerului francez al Afacerilor Europene, a declarat pentru cotidianul The Guardian: "Consiliul European a luat o decizie clara pe 21 martie. O alta prelungire a negocierilor ar necesita ca Marea Britanie sa prezinte un plan clar si credibil care sa aiba sustinere politica. In absenta unui astfel de plan, va trebui sa acceptam ca Marea Britanie a optat pentru retragerea din UE in mod dezordonat".Potrivit deciziilor din acest moment, Marea Britanie ar urma sa iasa din Uniunea Europeana pe 12 aprilie, fara niciun acord Brexit.Riscul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord este "alarmant de mare", a afirmat miercuri Mark Carney, guvernatorul Bancii Angliei, catalogand drept "absolut absurde" sugestiile ca un astfel de scenariu poate fi gestionat.Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeana. Bruxellesul a amanat producerea Brexit pana pe 12 aprilie in cazul in care Camera Comunelor nu va adopta proiectul de acord. In cazul in care Acordul ar fi aprobat, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar urma sa se produca pe 22 mai....citeste mai departe despre " Franta, Spania si Belgia intentioneaza sa forteze iesirea Marii Britanii din UE pe 12 aprilie - surse " pe Ziare.com