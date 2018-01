Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand probleme in acest domeniu, precum Polonia si Ungaria , sau state precum Romania , a carei situatie urmeaza sa fie discutata in Parlamentul European in luna februarie.Potrivit Financial Times, Comisia Europeana, care urmeaza sa propuna structura noului buget multianual, vrea sa stabileasca si conditia ca statele membre sa detina "un sistem judiciar functional si independent".Comisarii europeni, la fel ca marii contributori neti precum Germania , au sustinut in cadrul unei reuniuni organizate saptamana trecuta aceasta viziune, care va fi prezentata in curand ca parte a planului Bruxelles-ului de a structura bugetul dupa 2020.Comisia Europeana considera ca este firesc sa lege accesul la banii europeni de buna guvernare, mai ales in conditiile in care incearca sa convinga statele membre sa plateasca mai mult la bugetul comunitar astfel incat sa fie acoperit macar golul pe care il va lasa iesirea Marii Britanii din UE Citeste mai multe despre FT: Comisia Europeana va lega accesul la resurse comunitare de independenta sistemului judiciar - cele 2 variante de lucru pe www.cursdeguvernare.ro ...citeste mai departe despre " FT: Comisia Europeana va lega accesul la resurse comunitare de independenta sistemului judiciar " pe Ziare.com