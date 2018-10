Agentia italiana pentru Protectia Civila a emis mai multe avertizari meteo, dupa ce furtuna a afectat o mare parte a tarii. In multe localitati, autoritatile au anuntat ca scolile vor fi inchise si au indemnat oamenii sa nu calatoreasca decat daca este absolut necesar, relateaza Reuters.Doi tineri au murit la sud de Roma, dupa ce un copac a cazut pe masina in care se aflau, in timp ce o alta persoana a murit in localitatea Terracina."Ramaneti in casa. Nu mergeti afara pentru niciun motiv", a declarat primarul din Terracina, Nicola Procaccini.Terracina not so far from Rome, #Italy reported today 29th October. Some pretty shocking scenes. Report: Massimo Pezza! #severeweather #ExtremeWeather #flood pic.twitter.com/mQC9i3dtYO- WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) October 30, 2018Un tanar de 21 de ani a murit strivit de un copac in Napoli, iar o femeie a murit in regiunea nordica Liguria.Mai multe obiective turistice au fost inchise publicului, inclusiv Forumul Roman si Colosseumul, dupa ce zeci de copaci au cazut in Roma.In Venetia, autoritatile au interzis accesul in Piata San Marco, dupa ce aceasta a fost inundata din cauza furtunii.#venice right now. The streets are completely flooded:#flooding #Flood #Italy pic.twitter.com/pSsSJGUv5c- Igor Petricevic (@igor_petricevic) October 29, 2018Autoritatile au mai anuntat ca scolile vor ramane inchise marti in mai multe orase, inclusiv in Roma, Venetia, Verona si Napoli. ...citeste mai departe despre " Furia naturii a ucis 5 oameni in Italia. Turistii inoata prin apele revarsate din Venetia (Foto&Video) " pe Ziare.com