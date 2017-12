Este drept ca in Antarctica este vara acum, iar acolo temperatura indica chiar -17 grade la statia meteo Amundsen-Scott, in timp ce joi NASA a inregistrat -23 de grade Celsius pe Marte, scrie The Washington Post.Spre comparatie, in Toronto s-au resimtit -29 de grade Celsius, cu indicele de racire, iar in alte locuri populate ale Canadei s-au resimtit chiar si -40 de grade Celsius. Au fost si statii meteo care au inregistrat sub -45 de grade Celsius, doar in Groenlanda fiind mai frig.Temperaturile sunt atat de scazute, incat 158.000 de oameni au ramas fara curent electric in Nova Scotia , geamurile se crapa, iar numeroase activitati in aer liber, precum patinajul sau festivitati de Anul Nou, au fost anulate. Nu a mai fost atat de frig din 1993, iar gerul neobisnuit va dura pana dupa 1 ianuarie.Dincolo, si vecinii americani se confrunta cu ger naprasnic, insa doar in partea de nord. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat -32 de grade Celsius pe aeroportul din International Falls din Minnesota, la granita cu Canada, potrivit site-ului El Dorado County Weather. Zilele trecute, acolo au fost -38 de grade Celsius, potrivit The Independent.Au fost -25 de grade la Portland, in nord-vestul SUA, oras cu peste 600.000 de locuitori, iar locuitorii din orasul Baltimore si din statele Kentucky si Missouri s-au confruntat cu temperaturi record.Ger mare a fost si in nord-est, unde temperaturile s-au apropiat de -20 de grade Celsius. In largul statului Massachusetts au fost identificati trei rechini morti, in parte si din cauza frigului extrem, informa vineri The New York Times.In schimb, in Arizona temperatura a atins 27 de grade Celsius, iar in California chiar si 29 de grade Celsius.Spre comparatie, in Europa , doar in nordul Norvegiei, Suediei si Finlandei s-au inregistrat mai putin de -30 de grade Celsius. ...citeste mai departe despre " Ger de crapa pietrele in SUA si Canada: E mai frig decat in Antarctica sau pe Marte " pe Ziare.com