Germania anunta ca relatiile cu SUA vor avea de suferit, dupa ce Washingtonul s-a retras din acordul nuclear cu Iranul

Maas a precizat ca Germania isi va schimba politica fata de SUA, dupa decizia Washingtonului de a parasi acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015. Mai exact, ministrul german de Externe a estimat ca Berlinul va adopta o pozitie "mai dura" in relatia cu partenerul transatlantic."Suntem pregatiti sa discutam, sa negociem, dar si sa luptam pentru interesele noastre. Asta este valabil pentru toata lumea, nu doar pentru Casa Alba", a spus Maas.Ministrul german de Externe a adaugat ca relatiile dintre SUA si Germania au inceput sa se deterioreze cu mult timp inaintea retragerii SUA din acordul de neproliferare a armelor nucleare incheiat cu Iranul."Transformarile interne din SUA au afectat deja relatiile transatlantice. Germania a simtit aceasta schimbare inainte de dezamagirea de marti seara", a subliniat Maas, facand referire la anuntul lui Donald Trump privind retragerea SUA din acordul atomic.Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donal Trump s-au intalnit in urma cu cateva saptamani pentru a discuta o serie de probleme, inclusiv cooperarea dintre cele doua mari puteri economice. In urma intalnirii, Merkel a parut stanjenita, iar Trump a recunoscut ca discutiile n-au dus la progrese insemnate.Citeste siRiscurile imediate ale deciziei lui Trump de a iesi din acordul cu Iranul. Prima criza importanta in NATO ne va costa scumpSUA anunta primele sanctiuni care afecteaza IranulPutin, Merkel si Erdogan au cazut de acord si sustin acordul cu Iranul