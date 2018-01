Ursula von der Leyen a facut aceste declaratii in timpul unei vizite la trupele germane detasate in Iordania si angajate in cadrul coalitiei anti-ISIL.Statul Islamic "a fost in mare parte infrant pe plan militar (...) dar nu trebuie sa subestimam" capacitatea combatantilor sai, a atras atentia ministrul german, facand apel la continuarea luptei impotriva gruparii ultraradicale. Germania are 280 de militari angajati in cadrul coalitiei care lupta impotriva SI in Irak si in Siria.Guvernul german are in vedere o reducere a fortelor sale in regiune insa, potrivit Ursulei van der Leyen, amploarea acestei reduceri nu a fost inca stabilita.Ministrul german a amintit importanta pentru Germania si Europa a unei Iordanii "stabile" intr-o regiune expusa conflictelor si amenintarii jihadiste. Ea a calificat drept "exemplar" ajutorul oferit de Iordania refugiatilor sirieni. Regatul hasemit, vecin al Siriei, ofera adapost pentru circa 630.000 de refugiati sirieni, potrivit Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati. Autoritatile iordaniene sustin ca pe teritoriul Iordaniei se afla 1,4 milioane de refugiati sirieni. ...citeste mai departe despre " Germania avertizeaza ca razboiul cu Statul Islamic nu s-a terminat: Sa nu subestimam " pe Ziare.com