Germania da vina pe provocarile Iranului pentru asasinarea lui Soleimani de catre SUA

"Actiunea americana a fost o reactie la o serie de provocari militare pentru care este responsabil Iranul", a declarat un purtator de cuvant al guvernului german, intr-o conferinta de presa, citat de Reuters.Acesta a mai adaugat ca autoritatile germane "privesc cu mare ingrijorare activitatile Iranului in regiune" si ca Germania va face eforturi in vederea detensionarii situatiei. Franta si Olanda si-au avertizat cetatenii din IrakFrancezii si olandezii au fost avertizati asupra pericolului tot mai mare la care se expun in Irak si in Orientul Mijlociu in general, iar Statele Unite si-au anuntat cetatenii sa plece de urgenta din Irak."Recomandam cetatenilor francezi sa evite orice adunari publice si sa se comporte cu prudenta si discretie si sa se abtina sa faca poze in spatiile publice", a anuntat Ambasada Frantei la Teheran pe Twitter "Tulburarile si violenta sunt in crestere la Bagdad si in jurul aeroportului. Situatia este imprevizibila", se arata si intr-un comunicat al Ministerului olandez de Externe.Ce le recomanda MAE romanilorDe la Bucuresti avem pana acum o reactie a Ministerului Afacerilor Externe, care le recomanda romanilor sa evite calatoriile in Irak si in zona extinsa a Orientului Mijlociu."Avand in vedere escaladarea tensiunilor in zona Orientului Mijlociu, generata de ultimele evenimente din Republica Irak, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa evite calatoriile care nu sunt absolut necesare in aceasta tara.De asemenea, cetatenilor romani care se afla in Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe le recomanda sa evite zonele in care au loc mitinguri, manifestatii politice sau orice fel de demonstratii", precizeaza MAE intr-un comunicat de presa.Romanii sunt sfatuiti de catre oficialii MAE "sa se informeze, in prealabil, asupra situatiei de securitate din zonele in care urmeaza sa calatoreasca, sa aiba o atitudine cooperanta cu autoritatile locale si sa isi noteze coordonatele de contact ale celei mai apropiate misiuni diplomatice sau consulare romane, coordonate disponibile la urmatoarea adresa: www.mae.ro/romanian-missions".Franta si Olanda au emis la randul lor atentionari pentru cetatenii lor aflati in Orientul Mijlociu, carora le recomanda se evite locurile publice si chiar sa paraseasca Bagdadul.