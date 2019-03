In aplicarea rezolutiilor ONU, "noi nu recunoastem suveranitatea Israelului asupra teritoriilor ocupate de Israel dupa iunie 1967, incluzand Platoul Golan", au subliniat ambasadorii celor cinci tari mentionate."Noi nu le vom considera ca facand parte din teritoriul statului Israel", au insistat ei, facand referire la Inaltimile Golan (Platoul Golan)."Anexarea unui teritoriu cu forta este interzisa de dreptul international. Orice declaratie privind schimbarea unilaterala a frontierei este contrara regulilor de drept international si Cartei Natiunilor Unite", se mai arata in textul citat.Inaltimile Golan - zona bogata in apa - au fost cucerite si ulterior anexate de statul evreu de la Siria in 1967. Presedintele american Donald Trump a semnat, luni, la Casa Alba, in prezenta premierului israelian Benjamin Netanyahu, decretul prin care recunoaste oficial suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan. ...citeste mai departe despre " Germania, Franta, Marea Britanie, Belgia si Polonia resping decizia SUA de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Platoului Golan " pe Ziare.com