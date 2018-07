Germania il acuza pe Trump ca vrea destramarea UE: Nu ne mai putem baza pe SUA

"Presedintele SUA, Donald Trump, provoaca, urmareste destramarea Uniunii Europene", a declarat luni Michael Roth, secretar de stat in Ministerul german de Externe responsabil de Afaceri europene."Donald Trump ne-a catalogat drept adversari, noi nu vedem lucrurile in acest fel. UE nu trebuie sa ignore afirmatiile neadevarate si neconstructive ale presedintelui SUA. Europa trebuie sa ajunga la un nivel necesar al unitatii pentru a fi luata in serios. Nemultumirile individuale nu vor ajuta", a subliniat Michael Roth, citat de editia germana a agentiei Reuters.La randul sau, ministrul german de Externe, Heiko Maas, a remarcat ca disensiunile intre SUA si UE s-au accentuat "de la inceperea mandatului presedintelui Donald Trump"."Europa trebuie sa devina suverana si sa aiba incredere in sine. Nu ne mai putem baza in totalitate pe Casa Alba", a afirmat Heiko Maas, citat de publicatia Westdeutsche Allgemeine Zeitung.Presedintele Donald Trump a afirmat ca Uniunea Europeana se numara printre "adversarii" Statelor Unite la capitolul relatii comerciale, replica presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, fiind ca liderul de la Casa Alba raspandeste "stiri false".Intrebat, intr-un interviu acordat CBS News, care sunt cei mai mari adversari la nivel mondial, Donald Trump a raspuns: "Ei bine, cred ca avem multi adversari. Eu cred ca Uniunea Europeana este un adversar, ma refer la ce ne fac in materie de comert. Acum, nu v-ati gandi la Uniunea Europeana, dar este un adversar. Rusia este un adversar din anumite puncte de vedere. China este adversar din punct de vedere economic, categoric este adversar. Dar acest lucru nu inseamna ca sunt rai. Nu inseamna nimic. Inseamna ca sunt competitivi"."Ii respect pe liderii acestor tari. Dar, din punct de vedere comercial, profita de pe urma noastra, iar multe dintre aceste tari sunt in NATO si nu isi achita contributiile", a spus Donald Trump in interviul acordat din statiunea Turnberry ( Scotia ), in care a jucat golf sambata si duminica, inainte de intalnirea pe care o va avea luni, in Finlanda , cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a replicat dur la afirmatiile lui Donald Trump. " America si UE sunt cei mai buni prieteni. Oricine spune ca sunt adversa ...citeste mai departe despre " Germania il acuza pe Trump ca vrea destramarea UE: Nu ne mai putem baza pe SUA " pe Ziare.com