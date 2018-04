Inalta Curte judiciara din landul Schleswig-Holstein a stabilit ca nu poate decide deocamdata extradarea lui Carles Puidgemont.Judecatorii au dispus eliberarea liderului separatist catalan dupa achitarea unei cautiuni de 75.000 de euro si plasarea acestuia sub control judiciar.Instanta a stabilit ca acuzatiile de rebeliune si inalta tradare nu se sustin, astfel ca Puigdemont ar putea fi extradat doar pe baza acuzatiei de frauda, dar decizia de extradare nu a fost inca pronuntata.Carles Puigdemont a fost arestat preventiv in martie, la intrarea in Germania, in baza unui mandat emis de Spania. Acuzatiile formulate de autoritatile spaniole la adresa lui Carles Puigdemont se refera la referendumul care a avut ca rezultat o decizie in favoarea independentei Cataloniei. Parlamentul catalan a aprobat independenta regiunii fata de Spania in 2017, dar a anulat decizia dupa foarte scurt timp, pledand pentru o solutie negociata cu Madridul. ...citeste mai departe despre " Germania il elibereaza pe cautiune pe fostul lider catalan Carles Puigdemont " pe Ziare.com