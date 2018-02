Germania in stand-by: Acordul de azi nu e o garantie nici pentru Merkel, nici pentru Schulz

Un numar blestemat, acest 13. Mai ales pentru politicienii superstitiosi. Nu stim cat de superstitioasa este cancelara Angela Merkel , dar al 13-lea an in fruntea guvernului federal de la Berlin este cel decisiv. Pentru ea, pentru Germania, pentru Europa Ar putea fi o pura coincidenta, dar tratativele finale pentru formarea marii coalitii dintre Uniunea Crestin-Democrata, condusa de Merkel, Uniunea Crestin-Sociala - sora mai mica din Bavaria, si Partidul Social-Democrat au durat exact 13 zile.Acordul obtinut miercuri nu inseamna, insa, ca Germania are un nou guvern. Mai intai, membrii SPD trebuie sa-si dea acordul. Iar votul lor va fi decisiv in mai multe privinte.Cei peste 460.000 de membri ai SPD au un ragaz de trei saptamani, pentru a hotari daca partidul lor sa intre in aceasta ecuatie numita Groko (de la Grobe Koalition) sau sa se retraga in Opozitie, fortand astfel alegeri anticipate.Social-democratii condusi de Martin Schulz stiu foarte bine ca, pana acum, partidul lor a iesit de fiecare data si mai slab, si mai mic, din orice alianta guvernamentala sub Merkel. In ultimele sondaje, SPD are 17-18%, fiind departe de ceea ce s-ar dori un partid mare, popular.Dilemele lui SchulzAceasta scadere este problematica, in primul rand, pentru Schulz. Ales acum un an cu 100% din voturi ca sef al partidului si candidat pentru cancelaria federala, fostul presedinte al Parlamentului European a trebuit sa recunoasca rapid ca sprijinul se poate pierde usor in lipsa unor rezultate concrete.Faptul ca Schulz a exclus, dupa alegerile pierdute din noiembrie 2017, prezenta intr-un cabinet condus de Merkel, iar acum a anuntat ca si-ar dori Ministerul de Externe nu-i mareste credibilitatea si nici nu simplifica votul in SPD.Multi membri SPD cred ca guvernarea intr-o coalitie viitoare cu CDU si CSU ar fi o perspectiva mult mai proasta decat retragerea in Opozitie. Pentru ei, reconstructia partidului e acum mult mai importanta decat o guvernare dictata de interese meschine.SPD se afla deci la o rascruce de drum. Daca Schulz obtine o majoritate pentru Groko, poate continua. Daca nu, isi poate face bagajele.O problema si pentru MerkelDar picajul social-democratilor e problematic si pentru Merkel. Daca majoritatea membrilor SPD s ...citeste mai departe despre " Germania in stand-by: Acordul de azi nu e o garantie nici pentru Merkel, nici pentru Schulz " pe Ziare.com