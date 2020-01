Germania isi retrage o parte a militarilor stationati in Irak

Contingentul german - aproximativ 30 de militari stationati la Bagdad si Taji, la nord de capitala irakiana - urmeaza sa fie "redus provizoriu", iar militarii vizati sa fie transferati in Kuwaitul vecin si Iordania, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Ministerului german al Apararii.Aceasta decizie intervine intr-un context de tensiuni puternice intre Statele Unite si Iran , dupa asasinarea la Bagdad a generalului iranian Qassem Soleimani.Mutarea trupelor "va incepe in curand", a declarat purtatorul de cuvant, fara sa ofere alte detalii cu privire la calendar sau numarul militarilor vizati.In afara de militarii desfasurati in apropierea capitalei irakiene, Germania are trupe in Kurdistanul irakian, tot in misiunii de antrenament al fortelor de securitate locale.In total, Berlinul a desfasurat aproximativ 120 de militari in Irak, in cadrul coalitiei internationale impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic.Anuntarea retragerii partiale din Irak a fost comunicata prin curier de catre Ministerul Apararii Camerei Deputatilor, care incadreaza strict misiunile militare germane.Seful diplomatiei germane Heiko Maas a recunoscut intr-un interviu acordat luni seara postului public de radio ca retragerea trupelor occidentale din Irak este "o reflectie pe care ar trebui s-o avem toti" dat fiind contextul."Nu exista vreo tara membra a coalitiei impotriva Statului Islamic care sa vrea sa ramana in Irak daca nu este dorita", a adaugat el, referindu-se la adoptarea duminica in Parlamentul irakian a unei motiuni care cere retragerea coalitiei internationale din tara."Parlamentul a adoptat aceasta rezolutie. Intr-un final, Guvernului ii revine sa decida, iar de aceea noi vorbim in prezent cu el", a subliniat ministrul german.Citeste si:Londra reduce personalul ambasadelor din Iran si Irak dupa uciderea lui SoleimaniArmata americana informeaza Irakul ca isi retrage trupele, dar secretarul american al Apararii neagaCoalitia antijihadista condusa de SUA suspenda operatiunile din Irak, Parlamentul irakian cere retragerea trupelor straineAsasinarea lui Qassem Soleimani: NATO isi suspenda operatiunile de antrenament din Irak ...citeste mai departe despre " Germania isi retrage o parte a militarilor stationati in Irak " pe Ziare.com