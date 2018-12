Germania la rascruce: cum va arata succesiunea lui Merkel la CDU

Se anunta o lupta stransa in aceasta vineri intre candidata centrista Annegreth Kramp-Karrenbauer si neoliberalul Friedrich Merz. Cei 1001 de delegati ai CDU se vor reuni la Hamburg, pentru a decide intre cei doi, scrie Les Echos, intr-o analiza ampla.In plus, noul conducator are sanse mari sa devina urmatorul cancelar al tarii. Din ultimii sapte sefi ai CDU, doar doi, intre care Wolfgang Schauble,actualul presedinte al Bundestag-ului, nu au reusit sa ajunga in cea mai importanta pozitie din statul german.Niciodata rezultatul nu a fost asa de incert, in coditiile in care trei candidati, doi barbati si o femeie s-au inscris in cursa, o premiera in istoria partidului. Crestin-democratii au organizat luna trecuta opt conferinte regionale la care au participat un numar neasteptat de mare de oameni, aproape 15.000 de persoane, silind organizatorii sa gaseasca sali din ce in ce mai mari pentru a-i primi pe toti cei care doreau sa asiste la dezbateri.In lupta pentru sefia partidului a aparut un vechi inamic politic al Angelei Merkel. Retras din prim planul scenei politice in ultii zece ani, Friedrich Merz, 63 de ani, are sanse mari sa o invinga pe Annegret Kramp-Karrenbauer, 56 de ani, secretara generala a CDU si candidatul sustinut oficial de catre actuala cancelara."Va fi o lupta intre cei doi iar scorul va fi foarte strans: unii delegati se vor decide in ultimul moment, in functie de discursurile ce se vor tine la Hamburg", sustine Ursula Munch, directoarea Academiei pentru Educatie Politica din Tutzing. Ministrul Sanatatii, Jens Spahn, in varsta de 38 de ani, completeaza lista candidatilor, insa tineretea sa face pe multi sa-l considere un challenger fara sanse.Sunt diferente vizibile intre Friedrich Merz si Annegret Kramp-Karrenbauer.Primul este un milionar, presedinte al Cosiliului de Administratie a filialei germane al BlackRock, cel mai mare fond de investitii din lume, obisnuit sa se deplaseze in limuzina condusa de soferul personal, si care si-a angajat consilieri de imagine. "AKK", cum o numeste presa, se deplaseaza cu trenul, si obisnuieste sa poarte un rucsac pe umeri. Merz vorbeste grabit, cu fraze scurte, ca un om de afaceri neobisnuit sa piarda timpul pentru a-si atinge scop ...citeste mai departe despre " Germania la rascruce: cum va arata succesiunea lui Merkel la CDU " pe Ziare.com