Germania nu e de acord cu o revenire a Rusiei in G7, asa cum vrea Trump

Purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, Steffen Seibert, a amintit ca Rusia a fost exclusa din acest grup dupa anexarea Crimeei si sustinerea separatistilor din estul Ucrainei, astfel ca, atat timp cat aceasta situatie persista, nu poate fi acceptata reprimirea Rusiei in G7 (G8 in formatul cu Rusia).Seibert a adaugat ca guvernul de la Berlin intelege ca Trump are interesul sa discute acest subiect la summitul G7, oficialul german confirmand ca tema revenirii Rusiei in G7 va fi abordata daca presedintele SUA va propune dezbaterea ei."Cred ca ar fi mult mai potrivit sa avem Rusia inauntru. Trebuie sa fie G8 pentru ca multe lucruri despre care vorbim au legatura cu Rusia", a declarat Trump presei in timpul intalnirii cu presedintele roman Klaus Iohannis.