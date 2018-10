Germania: Politia a prins un grup "terorist" neonazist care pregatea atentate

"Aceasta asociatie terorista de extrema dreapta", intitulata "Revolutia Chemnitz", planuia o "actiune", cu termene inca neclarificate, dar vizand foarte probabil straini, miercuri, in Germania , cu ocazia sarbatoririi Zilei anuale a Reunificarii tarii in 1990, a anuntat parchetul antiterorist intr-un comunicat, citat de AFP.In total, sapte barbati cu varste cuprinse intre 20 si 31 de ani au fost incarcerati in cadrul acestui caz. Sase dintre ei au fost retinuti luni, in cadrul unei operatiuni care a mobilizat aproximativ 100 de politisti.Cel de-al saptelea, prezentat ca fiind seful grupului, a fost arestat deja, in septembrie, in cadrul unui caz de tulburare a ordinii publice.Suspectii intentionau sa comita "atacuri violente si atentate armate" contra unor straini si persoane de alta orientare politica decat a lor, a precizat parchetul.In acest scop, ei au facut demersuri pentru a-si procura arme semiautomate."Subminarea statului de drept""Suspectii urmareau obiective revolutionare vizand sa submineze statul de drept democratic", au subliniat anchetatorii.Toti sunt prezentati ca facand parte din "mediul huliganilor, skinhead si neonazist" din regiunea Chemnitz, al treilea cel mai important oras din Saxonia, care a fost, la inceputul lui septembrie, teatrul mai multor manifestatii, organizate la apelul extremei drepte, in semn de protest fata de uciderea cu arma alba a unui german, de care sunt suspectati doi solicitanti de azil.Grupul "Revolutia Chemnitz" s-a constituit in jurul datei de 11 septembrie, imediat dupa aceste manifestatii care au zguduit intreaga Germanie si care aproape au condus la prabusirea Guvernului de coalitie al cancelarului Angela Merkel , in care coexista cu dificultate sustinatori ai unei fermitati maxime si ai unei moderatii fata de migranti.Cancelarul a denuntat, cu aceasta ocazie, "vanatori" de straini pe strazile din Chemnitz.Ea a fost acuzata ca exagereaza situatia, inclusiv de catre seful sau al serviciilor germane de informatii interne, Hans-Georg Maaben, indepartat din functie intre timp. Insa rezultatele anchetei parchetului antiterorist tocmai vin in sustinerea declaratiile lui Merkel.Grupul destructurat este suspectat ca a atacat, la ...citeste mai departe despre " Germania: Politia a prins un grup "terorist" neonazist care pregatea atentate " pe Ziare.com