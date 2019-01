Potrivit Ministerului Apararii de la Berlin, fortele terestre ale asa-numitului "varf de lance" al aliantei militare pentru anul 2019 constau din aproximativ 8.000 de soldati.Armata germana furnizeaza in jur de 4.000 dintre ei, in plus fata de aproximativ 1.000 de angajati in alte domenii organizationale. Alti soldati sunt furnizati de aliati precum Franta Olanda si Norvegia "Varful de lance" al NATO, denumit oficial Forta Intrunita cu Nivel de Reactie Foarte Ridicat (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF), a fost infiintat in urma crizei din Ucraina si a devenit de atunci un element al strategiei de descurajare impotriva Rusiei.Caracteristica speciala a acestei forte este gradul inalt de pregatire. De exemplu, fortele avansate trebuie sa poata fi desfasurate in maximum 72 de ore, in timp ce pentru altele perioada este de cinci pana la sapte zile.Pentru soldati aceasta inseamna ca trebuie sa fie pregatiti permanent si ei nu se pot indeparta de locatia sarcinilor lor.Brigada germana de conducere din cadrul VJTF este formata din A 9-a Brigada blindata de demonstratie din orasul Munster, statul Saxonia Inferioara (nord), care si-a demonstrat abilitatile in timpul exercitiului NATO Trident Juncture desfasurat in Norvegia in toamna.Pentru extinderea nivelului ridicat de pregatire, soldatii din VJTF provin in fiecare an din diferite tari. Italia a contribuit cu cea mai mare parte in 2018, iar in 2020 este randul Poloniei. ...citeste mai departe despre " Germania preia conducerea Fortei NATO de reactie rapida " pe Ziare.com