Germania se radicalizeaza: social-democratii au fost depasiti pentru prima data in sondaje de catre extremistii de dreapta

Sondajul, facut de Insa la cererea ziarului Bild, arata ca AfD beneficiaza de o sustinere de 16% fata de SPD cu 15,5%, valoarea cea mai scazuta din istoria SPD.Alianta CDU-CSU condusa de Angela Merkel a ajuns la 32%, cu o crestere de 2,5 puncte procentuale fata de saptamana trecuta.Sondajul vine intr-un moment dificil pentru SPD, partidul fiind macinat de lupte interne in care se incearca gasirea unei noi directii pentru viitor. Fostul lider al social-democratilor, Martin Schulz, si-a dat demisia saptamana trecuta.SPD a avut parte de cel mai slab rezultat de dupa razboi in cadrul alegerilor din septembrie si initial a refuzat sa intre la guvernare intr-o coalitie cu conservatorii lui Merkel. Dar partidul s-a razgandit atunci cand s-a constatat ca nu exista prea multe optiuni iar acest lucru i-a deranjat pe anumiti membri care sunt de parere ca aceasta coalitie le va dauna pe termen lung.Membrii SPD vor decide pe 4 martie daca vor aproba intelegerea pentru o coalitie cu conservatorii.