"In nicio circumstanta Europa nu trebuie sa devina scena unei curse a inarmarii. Desfasurarea de noi arme nucleare va fi primita cu o rezistenta sporita in Germania", a declarat Mass.In interviul acordat DPA si dat publicitatii miercuri, Maas declara se opune rezilierii Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), incheiat in 1987 intre fosta URSS si SUA, referitor la eliminarea rachetelor cu raza scurta si medie de actiune.Moscova si Washingtonul se acuza reciproc ca incalca Tratatul INF. Washingtonul denunta desfasurarea de catre Moscova a sistemului de rachete 9M729, despre care SUA sustin ca au o raza de actiune de peste 500 km, ceea ce constituie o incalcare a Tratatului INF.La randul sau, Moscova sustine ca Washingtonul nu a prezentat niciodata dovezi ale unor astfel de incalcari si ca SUA au fost prima tara care a incalcat acordul prin desfasurarea de elemente strategice ale scutului antiracheta in Europa.Mai devreme luna aceasta, presedintele rus Vladimir Putin a vorbit in timpul intalnirii sale anuale cu presa despre pericolul tot mai mare al unui razboi nuclear, atentionand ca acesta "ar putea duce la distrugerea intregii civilizatii si posibil chiar a intregii planete"."Armamentul nuclear este in mod cert un raspuns gresit", a spus Heiko Maas. "Politica anilor 1980 nu ajuta la gasirea de raspunsuri pentru intrebarile zilei de azi", a adaugat el.Ministrul de Externe al Germaniei a invitat la "o noua arhitectura pentru controlul armelor", care sa vizeze "nu doar armele nucleare, ci si sistemele de arme moderne si autonome, precum robotii ucigasi". ...citeste mai departe despre " Germania: Sub nicio forma nu vom accepta desfasurarea de noi arme nucleare in Europa " pe Ziare.com