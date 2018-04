"Pozitia noastra este clara: cea mai mare prioritate este pastrarea acodrului nuclear si implementarea deplina a acestuia de catre toate partile", a declarat Rainer Breul, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Berlin."Acordul nuclear a fost negociat de sapte state si de UE si nu poate fi renegociat sau schimbat", a adaugat Breul, potrivit Reuters.Marile puteri din grupul P5+1 ( China Rusia , Marea Britanie, Statele Unite plus Germania ) au semnat in 2015 un acord cu Iranul prin care Teheranul se angajeaza sa limiteze activitatile atomice in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale. Presedintele Donald Trump si Israelul contesta acordul atomic semnat cu Iranul.Trump a amenintat in mai multe randuri ca Statele Unite se vor retrage din Acordul atomic semnat cu Iranul, acuzand Teheranul de continuarea activitatilor nucleare si balistice.Liderul american a anuntat ca le ofera timp aliatilor europeni ai SUA pana pe data 12 mai pentru ca acestia sa cada de acord asupra inaspririi conditiilor acordului ori altfel Washingtonul se va retrage din acord.Citeste si:Macron, inaintea vizitei de stat in SUA: Nu faci razboi comercial cu aliatii! Ce spune despre Putin si acordul cu IranPeste 500 de parlamentari din UK, Franta si Germania ii cer lui Trump sa nu renunte la acordul nuclear cu IranIranul avertizeaza ca si-ar putea relua inarmarea nuclearaTrump ataca din nou regimul de la Teheran: Marele popor iranian este reprimat de multi ani. Este timpul pentru o schimbare ...citeste mai departe despre " Germania sustine ca pastrarea acordului nuclear cu Iranul reprezinta o prioritate " pe Ziare.com