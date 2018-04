Discutiile fusesera blocate in parlamentul german timp de mai multe luni, dupa ce in vara Partidul Social Democrat, aflat la acea vreme in opozitie, s-a opus intelegerii, scrie Haaretz.Dupa alegerile din Germania, social-democratii s-au alaturat coalitiei conduse de cancelarul Angela Merkel, una dintre dintre conditiile acordului fiind aprobarea contractului cu Israelul.Acum, avand in vedere si prezenta trupelor germane in zone fierbinti din Orientul Mijlociu, armata asteapta ca ministrul Apararii, Ursula von der Leyen, sa ceara Bundestagului fondurile necesare pentru achizitionarea dronelor.Pentru inceput nemtii vor cumpara drone Heron-TP fara armament, pentru misiuni de supraveghere, urmand sa decida ulterior daca le inarmeaza. Aparatele de zbor vor stationa la o baza din Israel si vor fi operate prin intermediul companiei Airbus.Citeste mai departe despre " Germania va cumpara din Israel drone de lupta de un miliard de dolari. A fost conditie pentru formarea guvernului " pe Ziare.com