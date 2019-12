Sondajul, realizat pe un esantion de 2.024 de persoane in perioada 16-18 decembrie, arata ca in opinia a 41% dintre germani Trump reprezinta cea mai mare amenintare dintre cei cinci lideri mentionati. O proportie de 17% dintre germani a optat pentru Kim, cate 8% pentru Putin si Khamenei, iar Xi este considerat cel mai mic pericol (7%).In urma cu un an, sondajul similar realizat de YouGov arata ca 48% dintre germani il considerau pe Donald Trump mai periculos decat Vladimir Putin si Kim Jong Un.Un alt sondaj, realizat de institutul Kantar pentru grupul media Funke, releva ca 57% dintre germani au incredere in presedintele francez Emmanuel Macron si doar 53% in cancelarul german Angela Merkel . ...citeste mai departe despre " Germanii il considera pe Donald Trump mai periculos decat Putin si Kim Jong Un " pe Ziare.com