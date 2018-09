Germanii privesc cu ochi buni imigrantii, in ciuda tuturor controverselor - sondaj

Oamenii care traiesc in Germania continua sa aiba o parere buna despre societatea multiculturala din aceasta tara. Aceasta este concluzia unui studiu publicat de Consiliul de Experti al Fundatiilor Germane pentru Integrare si Migratie (SVR)."Barometrul Integrarii pe 2018" este primul studiu reprezentativ publicat pe aceasta tema de la asa-numita criza a refugiatilor din 2015, in timpul careia sute de mii de persoane si-au parasit tarile ravasite de razboi si saracie si au gasit refugiu in Europa Studiul a descoperit, surprinzator pentru unii, ca cei mai multi germani sunt in continuare multumiti de viata lor alaturi de cetatenii germani si imigranti deopotriva. Aceasta in ciuda relatarilor preponderent negative privind refugiatii si politica privind migratia.Principalele concluziiAproape 64% de localnici, persoane descrise drept germani fara origini straine, vad cu ochi buni actuala situatie privind integrarea din societatea germana. Numarul lor este marginal mai mic decat in 2015, cand 65,4% erau de aceasta parere. Rezidentii cu origini straine sunt si mai optimisti: aproape 69 de procente dintre ei considera pozitiva starea integrarii in Republica Federala.Studiul a observat diferente de opinie intre germanii din Vest si cei din Est: 66% dintre germanii din Vest sunt multumiti de statutul imigrarii, pe cand in landurile din fostul RDG satisfacuti cu actuala situatie ar fi doar 55% dintre cei intervievati.Cercetarea a relevat ca parerile mai proaste despre imigratie si integrare se intalnesc in regiunile germane unde traiesc cei mai putini migranti, de exemplu in landurile estice.De asemenea, barbatii sunt mai critici decat femeile cand vine vorba de politica privind integrarea.Educatia ar putea fi solutia la tensiunile actualeCercetatorii au descoperit ca scepticismul fata de imigranti se reduce atunci cand localnicii au mai mult "contact personal" cu acestia."Experientele din viata de zi cu zi sunt mult mai bune decat se sugereaza in relatarile mass-media", au notat autorii studiului.Responsabila federala pentru integrare, Annette Widmann-Mauz, a apreciat ca rezultatele studiului sunt "un semn bun" si ca este important sa fie sprijinite scolile si celelalte institutii unde oamenii au oportunitati sporite de a intra in contact cu vecinii ...citeste mai departe despre " Germanii privesc cu ochi buni imigrantii, in ciuda tuturor controverselor - sondaj " pe Ziare.com