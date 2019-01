Germanii si dreptul lor de a goni pe autostrada

Ecologistii vor limitarea vitezei pe autostrada, in timp ce unii experti sustin ca masura este inutila din perspectiva mediului."Este ca si cum ati incerca sa decretati diminuarea potentei la barbati", a declarat politicianul ecologist Cem Ozdemir, referindu-se la ideea limitarii vitezei maxime pe autostrazile germane.Invitat in emisiunea matinala a televiziunii publice ARD, politicianul ecologist, a carui afirmatie a lasat cu siguranta perplecsi multi telespectatori, a subliniat ca "in Germania aceasta dezbatere este sustinuta in mod irational".O dezbatere irationala intr-o tara aparent foarte rationala? Ei bine, da.Autoturismul este, de multe decenii, copilul de suflet al germanilor, iar pe aproximativ 60 la suta din autostrazile Republicii Federale nu exista limite de viteza. "Drum liber pentru cetateni liberi", a solicitat Automobil Clubul German (ADAC) in 1974, iar multi cetateni nu accepta nici acum, dupa 45 de ani, sa renunte la acest principiu.Deoarece a conduce cu viteza inseamna mai mult decat a ajunge rapid la destinatie. Este vorba de un sentiment de libertate si de convingerea ca, atunci cand vine vorba despre cel mai important subiect - masina! -, politica nu conteaza.Un lobby puternic alcatuit din soferi si constructorii de automobile a reusit pana acum sa inabuse discutiile despre limita de viteza pe Autobahn.Frana in numele protectiei climaticeIata insa ca, pe fondul celor mai recente recomandari elaborate de o comisie de experti la cererea guvernului federal, aceasta dezbatere isi face din nou loc in spatiul public.Tocmai in Germania, tara in care industria auto este una cheie, furnizand motoare puternice intregii lumi.Motivele rezida in obiectivele privind protectia climei stabilite de guvernul federal si care trebuie indeplinite pana in 2030.Membrii comisiei de experti includ reprezentanti ai sindicatului IG Metall, ai ADAC, Asociatiei Industriei Germane (BDI), Asociatiei Producatorilor de Automobile (VDA), Deutsche Bahn, Volkswagen si ai asociatiilor de mediu Nabu si BUND.Potrivit Oficiului Federal de Statistica, in 2017 traficul auto din Germania a fost responsabil pentru emisia a 115 milioane de tone de dioxid de carbon (CO2) cu efect nociv.Comparativ cu anul 2010, este vorba ...citeste mai departe despre " Germanii si dreptul lor de a goni pe autostrada " pe Ziare.com