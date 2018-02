Gerul siberian care domneste asupra Europei a facut primele victime: Cel putin noua persoane au murit

Doua persoane fara adapost au fost gasite decedate - unul duminica, in orasul Valence, iar celalalt vineri in Regiunea Pariziana.Temperaturile glaciale, accentuate de un vant puternic care bate dinspre nord-est, sunt prognozate sa coboare pana la -10 grade Celsius (valoarea resimtita va fi de aproximativ -18 grade Celsius). Marti si miercuri urmeaza sa fie cele mai geroase zile prognozate de meteorologi.Autoritatile au deschis peste 3.100 de locuri temporare in spatii de cazare, suplimentare fata de cele existente deja, pentru persoanele fara adapost.Un astfel de ger intarziat, la sfarsitul iernii calendaristice, nu a mai fost inregistrat in Franta din anul 2005.Cu temperaturi prevazute de la -10 grade Celsius pana la -15 grade Celsius in noaptea de miercuri spre joi, primarul din Etterbeek, una dintre cele 19 comune din regiunea Bruxelles, a ordonat arestarea administrativa si plasarea in centre de primire a persoanelor fara adapost care nu accepta din proprie vointa sa paraseasca strazile pe timp de noapte, deoarece "riscul vital este major".Temperatura cea mai scazuta, de -28,3 grade Celsius, a fost inregistrata in pasul Ofen, la altitudinea de 1.970 de metri, in cantonul Grisunilor. La altitudini mai mici de 1.000 de metri, recordul a fost de -15,6 grade Celsius, inregistrat la Brusilau, in cantonul Appenzell (nord-estul tarii). Luni, la Geneva s-au inregistrat -4 grade Celsius, iar la Berna -8,2 grade Celsius.La Roma, zapada a revenit pentru prima data dupa februarie 2012, acumulandu-se intr-un strat de 3-4 centimetri pe sol si perturband transporturile. Scolile au fost inchise. Municipalitatea a deschis duminica seara trei statii de metrou si o statie feroviara in beneficiul persoanelor fara adapost.In nordul tarii, un meci de fotbal a fost amanat duminica seara din cauza conditiilor meteorologie. Partida ar fi trebuit sa se dispute intre echipele Juventus Torino si Atalanta Bergamo.Meteorologii au prognozat o scadere a temperaturilor pana la -20 de grade Celsius. Pe varful Zugspitze (2.962 de metri), cel mai inalt pisc montan din Germania, a fost inregistrata in noaptea de duminica spre luni o temperatura de -27 grade Celsius, cea mai scazuta valoare de la debutul ace ...citeste mai departe despre " Gerul siberian care domneste asupra Europei a facut primele victime: Cel putin noua persoane au murit " pe Ziare.com