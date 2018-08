Ginerele lui Erdogan, ministru de Finante in Turcia, refuza ajutorul FMI si promite ca tara va iesi mai puternica din criza

"Vom iesi mai puternici din aceste turbulente", a declarat ministrul, potrivit televiziunii de stat TRT.Afirmand ca Turcia nu planifica sa recurga la FMI, el a adaugat ca Guvernul sau va depune eforturi sa atraga investitori straini directi.Lira turceasca - care s-a prabusit saptamana trecuta pe fondul crizei diplomatice cu Statele Unite - a reactionat in mod pozitiv la aceste declaratii, urcand joi, a treia zi consecutiv.Ea a recuperat astfel aproximativ 3,9% in fata monedei americane, la ora 14.00 GMT (17.00, ora Romaniei), fata de sedinta precedenta, valorand 5,72 la schimb cu un dolar, o apreciere care este departe sa stearga importanta pierdere din ultimele zile.Lira pare sa se stabilizeze, de marti, sub efectul unor masuri luate de Banca centrala si unor noi bariere ridicate de institutia turca ce reglementeaza bancile - BDDK - cu scopul de a limita speculatia privind moneda turca.RISC DE CONTRACTIEMoneda turca - care si-a pierdut 40% din valoare anul acesta - a suferit saptamana trecuta o scadere spectaculoasa, care a facut sa apara o atmosfera de panica pe piete bursiere mondiale, care se tem de un efect de contagiune.Deprecierea a fost accelerata de agravarea tensiunilor intre Turcia si Statele Unite, care si-au impus reciproc sanctiuni si cresteri de taxe vamale la anumite produse.In pofida aprecierii lirei in ultimele zile, economistii raman ingrijorati de disputa dintre Ankara si Washington, legata de detentia unui pastor american in Turcia, Andrew Brunson, si de acapararea de catre Erdogan a economiei.Pietele au sanctionat dur refuzul Bancii centrale de a creste nivelul dobanzii luna trecuta, in pofida deprecierii monedei nationale si unei inflatii galopante. Erdogan - un sustinator al cresterii economice cu orice pret - i s-a opus ferm.Albayrak a promis joi ca Guvernul sau va avea doua prioritati, si anume sa lupte impotriva inflatiei - care a atins 16% in iulie - si disciplina bugetara.DISCUTIE ERDOGAN-MACRONAfectata de turbulente financiare, Turcia a primit miercuri o sustinere importanta - emirul Qatarului, seicul Tamim ben Hamad Al-Thani, a promis intr-o intalnire cu Erdogan, la Ankara, ca tara sa va investi in Turcia 15 miliard ...citeste mai departe despre " Ginerele lui Erdogan, ministru de Finante in Turcia, refuza ajutorul FMI si promite ca tara va iesi mai puternica din criza " pe Ziare.com