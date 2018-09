Imaginile s-au viralizat imediat pe retelele de socializare, informeaza The Guardian.Fotograful Kitty Viljoen a surprins elefantii fericiti in zapada in Sneeuberg si girafe in zona semi-desertica Karoo.Si antilopele din rezervatia Glen Harry Game din Graaff-Reinet au fost fotografiate inconjurate de vegetatie inghetata.Snow in Asantasana Game Farm outside Graaff Reinet, Eastern Cape, South Africa , on 8 September 2018.📷 Kitty Viljoen pic.twitter.com/OjbzQZI1TW- Naya (@nayalask) September 10, 2018Parts of South #Africa blanketed in #snow, roads and mountain passes closed https://t.co/33XUbt9Frd- The Watchers (@TheWatchers_) September 10, 2018Well, I vaguely "knew" that you get 🌨️ #snow in #Africa, but I hadn't seen a pic like this before - more in the article 🔗 below:https://t.co/0FxHdD5cHq pic.twitter.com/cXDrcVycbN- Adrianz Wall (@AdrianzWall) September 11, 2018Caderile de zapada si vantul foarte puternic in Africa de Sud au determinat autoritatile sa inchida mai multe drumuri in nordul, estul si vestul tarii. Stratul de zapada atinge 25 de cm.Nu este prima ninsoare cazuta aici in acest an, in luna iulie mai multe parti ale tarii fiind acoperite de zapada.Zapada nu este ceva neobisnuit pentru locuitorii din anumite parti ale Africii de Sud, dar de obicei acest fenomen are loc iarna tarziu.I.O. ...citeste mai departe despre " Girafe si elefanti in zapada! Imagini neasteptate din Africa in nameti (Foto & Video) " pe Ziare.com