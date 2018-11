Primul zbor a decolat de la Atena la ora locala 18:40 (coincide cu ora Romaniei), urmand sa aterizeze la Skopje, conform BBC.Vicepremierul macedonian Bujar Osmani, care a efectuat o vizita in Grecia, s-a aflat la bordul cursei de joi.Premierul Macedoniei, Zoran Zaev, a anuntat in luna iunie ajungerea la un acord cu Grecia privind numele tarii sale, care se va numi "Republica Macedonia de Nord".Aderarea Macedoniei la UE si NATO a fost blocata pana recent de Grecia, care a refuzat sa accepte numele tarii, considerand ca reprezinta o revendicare teritoriala pentru una din regiunile sale nordice, care poarta acelasi nume.Citeste si:Alexis Tsipras saluta ''o zi istorica'', dupa votul dat in Parlamentul macedonean pentru schimbarea denumirii tariiVladimir Putin, deranjat de acordul dintre Grecia si Macedonia. Moscova nu vrea sa-si piarda influenta in Balcani ...citeste mai departe despre " Grecia a reluat cursele aeriene spre Macedonia dupa o pauza de 12 ani " pe Ziare.com