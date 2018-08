Grecia are acum o a doua sansa, pe care nu are voie s-o rateze

Timp de opt ani, UE a dat dovada de o solidaritate enorma si a aratat ca impreuna pot fi realizate lucruri uimitoare. Sanitizarea finantelor Greciei, cu toate greselile comise in acest proces si cu toate greutatile uriase suferite de poporul elen, este un succes pentru UE si, mai ales, pentru tarile din uniunea monetara.In 2010, cand a devenit clar ca Atena este in pragul falimentului de stat, din cauza deficitelor enorme, a productivitatii scazute, a salariilor prea mari si a consumului privat exagerat, Europa si FMI au decis sa ajute statul elen.Nu au fost obligate sa o faca. Tratatele comunitare exclud un asa-zis "bailout", adica o anulare a datoriilor acumulate de un stat membru. De aceea, solutia a fost de a imprumuta bani Greciei in conditii foarte avantajoase, pentru a-si putea achita obligatiile financiare, printre care si plata salariilor si a pensiilor propriilor cetateni.Desigur ca zona euro nu a luat aceste masuri din pura solidaritate, ci si din interes propriu, pentru a evita transmiterea crizei si la alte tari membre ale uniunii monetare.Da, au fost evitate astfel si falimentele unor banci din Germania Franta sau Spania , care ar fi fost trase in prapastie impreuna cu statul grec. Dar statele din zona euro si FMI puteau actiona si altfel, se puteau teme si asculte avertismentele celor care sustineau ca salvarea Greciei nu va reusi niciodata.Duritate extrema, dar fara alternativaFara conditii dure pentru Atena, sanitizarea bugetului elen nu ar fi reusit. Statul grec a fost obligat sa-si reduca drastic cheltuielile. Populatia si-a vazut veniturile diminuate, economia a scazut.Duritatea acestor masuri a fost insa de neevitat, consumul si cheltuielile pe datorie de dinainte nu mai erau posibile. In retrospectiva, insa, toata aceasta austeritate putea fi conceputa mai uman, cu o componenta sociala mai pronuntata.Conditiile puse de creditori au fost necesare si pentru a obliga statul elen sa se reformeze in structurile sale administrative si economice. Masuri necesare, de fapt, de zeci de ani, dar care nu au fost posibile anterior.Cei care critica austeritatea extrema impusa Greciei nu au dreptate. Fara masurile de sanitizare, Atena s-ar fi prabusit si ar fi zburat din zona euro, fara vreun acces la vreo sursa de finantare.