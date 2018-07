Grecia dupa incendiu: Cine este responsabil?

A doua zi dupa catastrofa. Bilantul este inspaimantator: 85 de morti, mai bine de 200 de raniti, intre care si copii. Satul de vacanta Mati, aflat la est de Atena, nu mai poate fi locuit. Echipele de salvare considera ca numarul victimelor ar mai putea sa creasca. "Este foarte probabil sa mai gasim oameni in case de care nu ne-am putut apropia pana acum", a declarat un pompier.Imagini cu sate si campii calcinate au invadat Internetul. Oameni disperati cutreiera apatici prin lanuri de cenusa. Unii isi cauta rudele. Altii au pierdut totul.Vineri se incheie cele trei zile de doliu national decretate de premierul Tsipras. Intr-un mesaj televizat, el a promis ajutoare tuturor celor afectati. De asemenea, a promis ca nicio intrebare nu va ramane fara raspuns. Acesta este un mesaj adresat oamenilor care cauta deja de luni vinovatii.Multi greci sunt de parere ca afirmatiile premierului sunt un act de cenzura. "De ce sa nu incepem deja de acum sa discutam despre responsabilitate?", a scris un jurnalist pe Facebook Citeste si Marturii cutremuratoare din infernul din GreciaMarturiile salvatorilor din Armaghedonul elen: Mergem din casa in casa, poate gasim pe cinevaSolidaritate in intreaga taraCei mai multi oameni sunt preocupati in prezent sa ajute victimele. Deja in timpul catastrofei lanturi de supermagazine si cafenele au pus la dispozitia tuturor apa si alimente gratuit. Sute de oameni din toata Grecia au donat alimente, imbracaminte si medicamente.Pe platformele de socializare se fac apeluri pentru donarea de bani si sange. In centre de ajutorare infiintate spontan mesele se incovoaie sub greutatea obiectelor oferite in ajutor. Tara este in stare de soc, dar nu a incremenit.Una dintre marile calitati ale grecilor este aceea ca in momente de disperare sar sa-i ajute pe cei aflati in necaz si suferinta. "Doar nu putem sa-i lasam pe oameni singuri cu durerea lor", afirma o femeie din Salonic, in varsta de 48 de ani. Ea duce doua pungi cu alimente la pavilionul targului, dupa ce a citit in ziar ca acolo se colecteaza ajutoare.Aceste gesturi de omenie amintesc de felul in care au fost primiti refugiatii in anii 2015-2016. Din experienta grecii au putina incredere in stat tocmai in situatii in care ajutorul trebuie oferit rapid si nebirocratic. Propria initiativa nu este in Grecia doar iubire ...citeste mai departe despre " Grecia dupa incendiu: Cine este responsabil? " pe Ziare.com