Marea majoritate a deputatilor, de la partidul conservator Noua Democratie, aflat la putere, si pana la principalul partid al opozitiei de stanga, Syriza, si formatiunea de centru-stanga Kinal, adica 288 din totalul de 300 de alesi, au votat in noaptea de miercuri spre joi in favoarea acestei legi, potrivit aceleiasi surse.Chestiunea votului expatriatilor greci este de mult timp in dezbatere in Grecia , care a cunoscut de la sfarsitul secolului al XIX-lea numeroase valuri de emigratie.In ultimul deceniu, sute de mii de persoane, in special tineri, au parasit tara din cauza crizei datoriilor (2010-2018) care a dus la cresterea exponentiala a somajului in Grecia, tara de 11 milioane de locuitori.Conform noii legi, expatriatii vor putea vota de acum in ambasadele sau consulatele Greciei din strainatate.Printre conditiile cerute figureaza o sedere in Grecia pentru o durata minima de doi ani in cursul ultimilor 35 de ani si actualizarea declaratiei fiscale, conform unui articol de lege. Acest articol nu a primit decat 200 de voturi din 300, unii deputatii de dreapta exprimandu-se impotriva.Legea a fost adoptata datorita unei revizuiri a Constitutiei elene de catre parlament.Insa, in timp ce votul pentru expatriatii greci a avut parte de un amplu consens in cadrul revizuirii constitutionale, alte propuneri, cum ar fi separarea Bisericii Ortodoxe de stat sau interzicerea discriminarii pe baza de orientare sexuala, nu au fost aprobate de majoritatea guvernamentala, ceea ce a starnit numeroase reactii, printre care si cea a Amnesty International. ...citeste mai departe despre " Grecia: Parlamentul permite diaspora sa voteze la alegerile generale. E vorba de aproape cinci milioane de oameni " pe Ziare.com