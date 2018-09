Grecia profita de Brexit: Cere restituirea faimoaselor sculpturi in marmura provenite din Partenonul Atenei

Simbolic, aceasta restituire ar pune capat deceniilor de revendicari, potrivit Le Figaro.De peste 30 de ani Statul grec revendica oficial reintoarcerea la Atena a artefactelor din Partenonul Atenei. Pastrate la prestigiosul British Museum, aceste piese au devenit pentru greci sacre.Astfel, Lydia Koniordou, ministrul grec al Culturii, i-a scris lui Jeremy Wright, omologul englez. Ea invita Guvernul britanic sa redeschida discutiile in ceea ce priveste restituirea. Cerinta vine ca urmare a iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana. Brexit este si o afacere. Grecia nu mai are nevoie sa treaca pe la Bruxelles pentru a-si exprima solicitarile.Aceste "sculpturi din marmura ale lui Elgin", ansamblu de mari sculpturi provenind din Partenon, desenate de Fidias in secolul al V-lea, i.Hr, au fost mutate in 1801 de Lordul Thomas Elgin - ambasador britanic la Costantinopol - la Londra pe cand Grecia era sub dominatie otomana. Europenii sunt fascinati de mostenirea antica a elenilor.De atunci, frizele au devenit bijuteriile British Museum si turistii vin cu miile sa le admire. In Grecia, subiectul este foarte sensibil. Cuvantul "furt" este adus adesea in discutie pentru a caracteriza actul Lordului Elgin. Si intoarcerea legendarelor sculpturi la Atena ar insemna pentru multi inceputul unei emancipari culturale nespus de dorite.In anii 1980, Guvernul elen solicita deja transferul comorilor ateniene. In 2000, grecii au mai facut o concesie: nu au mai cerut dreptul de proprietate asupra sculpturilor, ci doar restituirea lor. Giorgos Papandreou, fost prim-ministru, chiar a propus britanicilor trmiterea de piese inedite in compensatie. Insa, in zadar. In 2015, grecii au fost iar refuzati, in ciuda sustinerii UNESCO Chestiunea sculpturilor grecesti din marmura este un subiect teribil de discordie in Anglia . "Sculpturile provenite din Partenon sunt proprietatea legala a British Museum. Vizitatorii le pot admira fara sa fie nevoiti sa plateasca, si vin din lumea intreaga", a transmis institutia prin purtatorul de cuvant.Insa Comitetul britanic pentru restituirea sculpturilor din Partenon (BCRPM) este de alta parere. Potrivit acestuia, documentele de achizitie nu mai sunt chiar valabile: sculpturile nu au ce sa caute la Londra. Grupul a fost sustinut in ...citeste mai departe despre " Grecia profita de Brexit: Cere restituirea faimoaselor sculpturi in marmura provenite din Partenonul Atenei " pe Ziare.com