Sambata, Turcia a avertizat ca decizia Greciei submineaza relatiile dintre cele doua tari. Militarul a fost unul dintre cei opt care au fugit cu un elicopter la Atena dupa evenimentele din 15 iulie 2016."Credinta noastra in principiile si practicile democratice nu este o slabiciune, ci o sursa de putere. Democratiile nu ameninta si nu pot fi amenintate. Dimpotriva, ele lucreaza in mod responsabil si metodic pentru a promova intelegerea si pentru a consolida stabilitatea si relatiile bune de vecinatate. Grecia va continua aceasta cale... si spera ca vecinii sai vor face acelasi lucru", se arata intr-un comunicat al ministerului grec de Externe.Autoritatile de la Atena au respins cererile de azil formulate de catre ceilalti sapte militari turci. Guvernul grec a facut apel la decizia de acordare a azilului pentru militarul turc, dar a precizat ca sistemul judiciar al tarii este independent.Turcia a acuzat Grecia ca ii adaposteste pe cei care "au complotat pentru lovitura de stat". In ultimii ani, cele doua tari se contrazic in privinta mai multor subiecte, de la divizarea etnica a Ciprului pana la suveranitatea asupra spatiului aerian.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat stare de urgenta dupa evenimentele din 15 iulie 2016, iar peste 50.000 de persoane au fost arestate, printre care jurnalisti si angajati din administratia centrala. In plus, peste 150.000 de profesori, functionari publici si militari au fost demisi sau suspendati din functie.Actiunile Ankarei au fost dur criticate de mai multe state europene si organizatii pentru drepturile omului. ...citeste mai departe despre " Grecia refuza sa predea Turciei un militar acuzat de tradare: Democratiile nu ameninta si nu pot fi amenintate " pe Ziare.com