Acordul va fi semnat in regiunea Prespes, o zona impartita de Grecia, Macedonia si Albania, de catre ministrii de Externe ai celor doua tari, scrie Reuters.Prim-ministrul grec Alexis Tsipras si omologul sau, Zoran Zaev, vor fi prezenti. Cei doi au convenit ca Macedonia sa se denumeasca "Republica Macedonia de Nord".Acordul a starnit o opozitie vehementa in ambele tari. Presedintele macedonean a declarat ca va bloca intelegerea iar in Grecia opozitia a depus o motiune de cenzura impotriva lui Tsipras.Intelegerea are nevoie de aprobarea Parlamentelor ambelor tari si trebuie sa treaca de un referendum in Macedonia. ...citeste mai departe despre " Grecia si Macedonia vor semna acordul pentru redenumirea fostei republici iugoslave pe 17 iunie " pe Ziare.com