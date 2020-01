Acest anunt vine la doar 48 de ore dupa ce agentia de evaluare Fitch a imbunatatit ratingul suveran al Greciei de la "BB minus" la "BB".Daca in urma cu 10 ani Grecia era persona non grata pe pietele financiare internationale, acum intentioneaza sa imprumute intre 2 si 2,5 miliarde de euro la o dobanda de 2% prin emiterea de euroobligatiuni cu scadenta in 2035, a declarat un responsabil grec.Autoritatea pentru gestionarea datoriei publice din Grecia a precizat ca a mandatat bancile Barclays, BNP Paribas , BofA ( Bank of America Securities), Goldman Sachs International Bank, HSBC si JP Morgan sa intermedieze acest imprumut. Emisiunea ar urma sa fie lansata in viitorul apropiat, in functie de conditiile de pe piata.Grecia vrea sa profite de nivelul redus al dobanzilor existente in prezent pe piete financiare, precum si e imbunatatirea ratingului sau suveran. Conform proiectului de buget pe 2020, autoritatile de la Atena intentioneaza sa imprumute intre patru si opt miliarde de euro de pe pietele financiare.Dupa un deceniu de criza si mai multe planuri de asistenta internationala, economia Greciei s-a imbunatatit in ultimii ani, iar tara a revenit pe pietele financiare in luna ianuarie 2019 printr-o emisiune de obligatiuni pe cinci ani, pentru ca in luna martie sa lanseze un al doilea imprumut pe zece ani.In luna octombrie 2019, Grecia a emis obligatiuni pe trei luni la o dobanda negativa, ceea ce inseamna ca creditorii au fost dispusi sa piarda bani pentru a imprumuta Grecia. ...citeste mai departe despre " Grecia vrea sa se imprumute pe 15 ani, o premiera dupa criza financiara declansata in 2010 " pe Ziare.com