Greva la metroul din Londra in timpul vizitei lui Donald Trump in Marea Britanie

Sindicatul national al angajatilor din domeniul feroviar a anuntat o greva de avertisment fata de conditiile de lucru, informeaza cotidianul The Independent. Greva se va desfasura in perioada 11-13 iulie.Donald Trump va sosi in Marea Britanie pe 13 iulie.Mii de persoane intentioneaza sa protesteze fata de vizita presedintelui SUA in Marea Britanie. Donald Trump va veni impreuna cu sotia sa, Melania, in vizita de lucru care va include si o intrevedere cu regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii.Citeste si:Donald Trump merge in vizita de lucru in Marea BritanieMarea Britanie il someaza pe Trump: Sa ofere solutii dupa retragerea din Acordul nuclear cu Iranul