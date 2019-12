Greva la o companie aeriana germana: 180 de zboruri afectate in preajma Anului Nou

Eurowings, o filiala a Lufthansa, actualizeaza periodic numarul zborurilor afectate de aceasta greva pe site-ul sau web, informeaza dpa.Germanwings opereaza zboruri pentru Eurowings, iar aproximativ 30% din flota de 140 de avioane Eurowings apartine Germanwings.Circa 15% din zborurile Eurowings vor fi afectate, a declarat pentru dpa o purtatoare de cuvant a companiei. "Din 1.200 de zboruri planificate in perioada de greva, peste 1.000 vor fi operate", a precizat aceasta.Majoritatea zborurilor afectate de greva sunt interne, dar unele legaturi catre Austria si Elvetia vor fi, de asemenea, perturbate.Sindicatul echipajului de cabina Ufo a cerut vineri insotitorilor de zbor sa participe la aceasta greva incepand cu 30 decembrie.Reglementarile ce privesc munca part-time s-au aflat in centrul celei mai recente dispute care a dus la declansarea acestei actiuni de protest.