Greve si proteste in Hong Kong: Peste 100 de zboruri au fost anulate. Reactia autoritatilor

Din cauza grevei, este blocata activitatea pe Aeroportul International din Hong Kong, fiind afectate:Hong Kong Airlines: 32 de zboruri anulate, China Airlines: 7 zboruri anulate,Cathay Pacific: peste 70 de zboruri anulate, dupa doar 4 ore de la declansarea protestului.De la ora locala 7:00, protestatarii au inceput sa blocheze trenurile si autobuzele, conform CNN. Protestatarii blocheaza plecarea trenurilor de metrou, mai multe fiind oprite in statii timp de peste 40 de minute.Aceasta in conditiile in care aproape cinci milioane de persoane folosesc zilnic metroul. Blocajele instituite si pe autostrazi si in sistemul de transport rutier ridica la 12 milioane de persoane numarul celor afectati.Din cauza blocarii circulatiei pe principalele linii de metrou, oamenii nu pot ajunge in zonele mari de birouri si in centrul financiar, unde isi au sediul mai multe banci internationaleCamera de Comert Americana a anuntat ca este inchisa luni, din cauza unor "ingrijorari legate de siguranta publica",Reactia autoritatilorLidera guvernului de la Hong Kong, Carrie Lam a precizat ca nu demisioneaza si a solicitat incetarea violentelor.Ea a promis intr-o conferinta de presa ca se va implica mai mult, va asculta mai mult si va face mai mult pentru a intelege si raspunde solicitarilor opiniei publice.Lam a subliniat ca nu tine de atributiile ei eliberarea celor retinuti in timpul protestelor, raspunzand astfel unei solicitari a protestatarilor.Lam si secretarul sau financiar au anuntat ca manifestatiile au afectat economia.Ea a avertizat ca societatea devine "nesigura si instabila", iar demonstratiile violente imping orasul spre "o situatie foarte periculoasa".Matthew Cheung, secretar pentru administratie, a afirmat ca greva de luni "nu va aduce nimic bun pentru Hong Kong".Hong Kong se confrunta cu una dintre cele mai grave crize din istoria sa recenta. Manifestatii uriase au loc de la 9 iunie impotriva guvernului local in favoarea Beijingului, dar si confruntari sporadice intre contestatari radicali si politisti.Mobilizarea, care a aparut ca o respingere a unui proiect al Hong K ...citeste mai departe despre " Greve si proteste in Hong Kong: Peste 100 de zboruri au fost anulate. Reactia autoritatilor " pe Ziare.com