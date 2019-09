Grupul MOL a demarat constructia unei fabrici de peste 1,2 miliarde de euro in Ungaria, cea mai mare investitie din istoria sa

"Cu un buget de 1,2 miliarde de euro, sustinut si de guvernul ungar prin scutiri de impozite si ajutoare pentru investitii, acest proiect este cea mai mare investitie MOL (cea mai mare companie din Ungaria dupa cifra de afaceri), din resurse proprii", a informat luni grupul.Fabrica va avea tehnologie de ultima generatie si va fi construita de compania germana Thyssenkrupp Industrial Solutions.Fabrica va avea o capacitate de productie de 200.000 de tone de polioli pe an.Zsolt Hernadi, presedinte si director executiv al MOL Grup, Sami Pelkonen, CEO Chemical & Process Technologies in cadrul Thyssenkrupp Industrial Solutions, Ferenc Koncz, membru al Parlamentului ungar si Mihaly Varga, ministrul ungar al Finantelor, au luat parte la ceremonia de marcare a demararii constructiei."MOL Petrochemicals din Tiszaujvaros va fi singura companie din Ungaria si din Europa Centrala si de Est cu un lant valoric integrat, de la extractia titeiului pana la productia de polieter polioli (materii prime utilizate pe scara larga in productia de materiale plastice). Acest proiect va oferi oportunitati de angajare pe termen lung pentru 200 de persoane", informeaza grupul ungar.Fabrica, a carei productie este preconizat sa inceapa in 2021, este cel mai mare proiect de investitii din surse proprii din istoria MOL, cu un buget total de 1,2 miliarde de euro, inclusiv ajutorul de investitii al guvernului ungar in valoare de 131 de milioane euro (o combinatie de scutiri de impozite si ajutoare pentru investitii si subventii pentru investitii in numerar). Potrivit estimarilor MOL, uzina va contribui cu aproximativ 150 de milioane de euro pe an la rezultatele financiare ale Grupului MOL (EBITDA).Poliolii reprezinta o materie prima importanta si foarte cautata pentru productia de materiale plastice, cu larga intrebuintare in numeroase industrii precum cea auto, constructii si industria textila. Complexul Tiszaujvaros va produce poliol folosind tehnologii eficiente si ecologice, cum ar fi procesul HPPO (tehnologia de transformare a peroxidului de hidrogen in oxid de propilena) dezvoltat de thyssenkrupp si Evonik."Acest proiect de investitii va face ca Grupul M ...citeste mai departe despre " Grupul MOL a demarat constructia unei fabrici de peste 1,2 miliarde de euro in Ungaria, cea mai mare investitie din istoria sa " pe Ziare.com