Guaido ii cheama pe venezueleni la "cel mai mare protest" din istoria tarii. Nu renunta pana nu il inlatura pe Maduro

Venezuelenii sunt asteptati sa iasa in strada miercuri pentru ce Guaido promite sa fie "cel mai mare mars din istoria tarii", la o zi dupa ce el a cerut armatei sa il abandoneze pe Maduro, care conduce tara din 2013, scrie presa spaniola.Nivelul de trai al venezuelenilor a scazut mai mult in primele luni ale acestui an, cu hiperinflatie, pene de curent si de apa, lipsa de medicamente si mancare. Milioane de persoane au parasit tara in ultimii doi ani.Socialistul Maduro il numeste pe Guaido marioneta a SUA, care incearca sa orchestreze o lovitura de stat. Presedintele si-a chemat, de asemenea, sustinatorii sa iasa in strada miercuri.Leopoldo Lopez, liderul opozitiei din Venezuela, fost primar al Caracasului, a fost eliberat marti din arest la domiciliu de fortele opozitiei. Imediat dupa aceasta, Guaido a chemat oamenii in strada.Autoproclamat presedinte al Venezuelei din ianuarie, recunoscut de peste 50 de state, el i-a indemnat pe venezueleni sa se mobilizeze pentru faza finala a "Operatiunii Libertate".Fortele de securitate venezuelene loiale guvernului Maduro au lansat bombe cu gaze lacrimogene in directia protestatarilor. In confruntarile de marti dupa-amiaza au fost ranite sute de persoane si un barbat a decedat.Senatorul american Marco Rubio a cerut "oficialilor militari" din Venezuela sa il sprijine pe Juan Guaido, iar guvernul de la Madrid a facut apel la o tranzitie pasnica, in timp ce presedintele bolivian Evo Morales a condamnat "lovitura de stat" de la Caracas.Dupa eliberare, Leopoldo Lopez s-a refugiat cu familia in sediul Ambasadei Spaniei de la Caracas.Maduro a condamnat "tentativa de lovitura de stat" sustinuta de Columbia si Statele Unite.Secretarul de stat Mike Pompeo a declarat marti ca Maduro era pregatit sa paraseasca Venezuela, pentru Cuba, insa Rusia l-a impiedicat. In acelasi timp, Trump a acuzat autoritatile cubaneze ca au trimis trupe in Venezuela si a amenintat insula cu un embargou complet.Marti noapte, presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca protestele conduse de liderii opozitiei Juan Guaido si Leopoldo Lopez au echivalat cu o incercare de lovitura de stat, dar eforturile lor au fost infrante."Vreau sa va felicit pentru atitudinea ferma, loiala si curajoasa cu care ati ...citeste mai departe despre " Guaido ii cheama pe venezueleni la "cel mai mare protest" din istoria tarii. Nu renunta pana nu il inlatura pe Maduro " pe Ziare.com