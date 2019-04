Guvernatorul Bancii Angliei, ingrijorat de un Brexit fara acord: riscul este alarmant de mare

Referindu-se la riscul producerii unui Brexit fara acord, Mark Carney a afirmat: "In august 2018, riscul era deja inconfortabil de mare. Din nefericire, cred ca s-a dovedit a fi o estimare precisa"."Acum, riscul este alarmant de mare. Suntem intr-o situatie in care vointa exprimata de Parlament este pentru o anumita forma de acord, unul definit printr-o dubla negatie: Parlamentul se opune unui Brexit fara niciun acord. Guvernul, dupa cum a spus premierul, se opune unui Brexit fara acord, Uniunea Europeana se opune unui Brexit fara acord, dar posibilitatea exista, prin optiunea din oficiu", a explicat Mark Carney intr-un interviu acordat postului tv Sky News."Deci, iesirea din UE fara acord se poate produce in mod accidental si nu va mai fi nicio tranzitie, va fi direct un Brexit in mod dezordonat", a atras atentia Mark Carney."Exista numeroase lucruri ingrijoratoare in cazul unui Brexit fara acord", a subliniat guvernatorul Bancii Angliei, explicand insa ca sistemul financiar este puternic.Intrebat despre afirmatiile unor promotori ai Brexit care sustin ca in lipsa unui acord se vor aplica regulile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), astfel ca nu vor fi impuse taxe vamale, Mark Carney a precizat: "Trebuie sa uitati fictiunile, sunt absolut absurde".Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeana. Bruxellesul a amanat producerea Brexit pana pe 12 aprilie in cazul in care Camera Comunelor nu va adopta proiectul de acord. In cazul in care acordul ar fi aprobat, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar urma sa se produca pe 22 mai.Marea Britanie urma sa se retraga din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amanarea Brexit pana cel putin pe 30 iunie. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numerosi politicieni britanici. Mai multi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat c ...citeste mai departe despre " Guvernatorul Bancii Angliei, ingrijorat de un Brexit fara acord: riscul este alarmant de mare " pe Ziare.com