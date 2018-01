Guvernatorul Bancii Nationale a Poloniei: Mai bine o crestere economica stabila de 3% decat una nesigura de 8%, ca a Romaniei

Aprecierile au fost facute de Adam Glapinski in cadrul unui interviu publicat de Gazeta Pravna. Redam partial acest interviu:Ati fost pentru a doua oara la rand la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ce cauta guvernatorul BNP intr-un astfel de loc?Liderii bancilor centrale nu se cauta unul pe celalalt. Ne intalnim intr-un forum mondial la fiecare doua luni la Basel si la fiecare trei luni la Frankfurt. Cu toate acestea, la Davos ma pot intalni si cu reprezentantii companiilor care se ocupa de inovatii in lumea financiara, inclusiv cu cei care creeaza noile tehnologii pentru bancile centrale.In Elvetia ma intalnesc cu economisti eminenti, cu finantatori si investitori. Acesti oameni formeaza curente de opinie in lume, inclusiv cele legate de Banca Nationala a Poloniei si de politica monetara. Datorita acestor intalniri, stim incotro se indreapta lumea. Am vorbit despre situatia economica globala si despre existenta amenintarii aparitiei unei alte crize.Forumul din acest an pune accentul pe tema reducerii inegalitatilor in materie de venituri si proprietati. Ce s-a spus despre asta?Stim ca bogatia din lume este distribuita inegal si nu va fi niciodata distribuita uniform. Acestea sunt caracteristicile capitalismului. Este dificil sa ai o piata libera fara toate consecintele pe care aceasta le produce. Cu toate acestea, limitarea inegalitatilor este necesara. Si ea nu va avea loc ca urmare a influentei mecanismelor de piata spontane, ci numai datorita actiunii statului si a unei legislatii adecvate. Spre exemplu, in domeniul impozitelor si al cheltuielilor publice.Unii spun ca o economie ar putea functiona bine si fara interventia statului. Dar este clar ca, dupa cativa ani, intr-o astfel de tara ar aparea o revolutie, iar democratia s-ar sfarsi. Un astfel de sistem s-ar autodistruge. Democratia noastra vest-europeana este reglementata de proceduri democratice si ne asiguram in mod constant ca nivelul inegalitatii nu este prea ridicat.Ce s-a discutat cu privire la modul in care ar urma sa evolueze in 2018 in economia globala?La sfarsitul anului 2017, in ultimul trimestru, am crescut cu aprox ...citeste mai departe despre " Guvernatorul Bancii Nationale a Poloniei: Mai bine o crestere economica stabila de 3% decat una nesigura de 8%, ca a Romaniei " pe Ziare.com